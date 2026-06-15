Festival des arts du monde des exilés Salon-de-Provence dimanche 19 juillet 2026.

Salon-de-Provence

Festival des arts du monde des exilés

Dimanche 19 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Une soirée iranienne gratuite, placée sous le signe des arts du monde des exilés est organisée par l’association FICAME, en plein air

Rendez-vous au centre-ville de Salon pour découvrir un moment culturel riche et ouvert à tous. Au programme, musique et poésie persanes ainsi que la projection du film “Lire Lolita à Téhéran“…



Plus d’informations sur ficame.fr .

Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ficame.festivalexiles@gmail.com

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English :

A free Iranian evening, featuring world music by exiles, is being organized by the FICAME association, outdoors

L’événement Festival des arts du monde des exilés Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence