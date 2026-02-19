Spectacle Redouane Bougheraba Montée Du Puech Salon-de-Provence

Spectacle Redouane Bougheraba

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES À 19H00. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Redouane Bougheraba revient sur scène avec Mon premier spectacle plus personnel, plus vrai… et toujours aussi drôle.

Des tournées aux quatre coins du monde, au Stade Orange Vélodrome, en passant par le cinéma avec Délocalisés et Sur la route de papa, il raconte tout les coulisses, les galères, les rencontres et les émotions.



Un spectacle sincère, puissant, hilarant, qui rappelle pourquoi Redouane est aujourd’hui l’une des voix les plus attachantes de la scène. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Redouane Bougheraba returns to the stage with Mon premier spectacle , more personal, more real? and as funny as ever.

L’événement Spectacle Redouane Bougheraba Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence