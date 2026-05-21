Festival d’arts Sacrés 2026: les Kapsber’girls Place de la Basilique Évron
Festival d’arts Sacrés 2026: les Kapsber’girls Place de la Basilique Évron mardi 7 juillet 2026.
Évron
Festival d’arts Sacrés 2026: les Kapsber’girls
Place de la Basilique Basilique Évron Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Nées du désir de redonner vie aux répertoires baroques et pré-baroques, les Kapsber’girls forment un ensemble vocal et instrumental féminin audacieux. Curieuses, engagées et résolument modernes, elles ont développé une façon bien à elles de dépoussiérer les répertoires anciens piochant dans les sources baroques avec la même liberté que dans les musiques populaires. Leur énergie est communicative, leur jeu est vif et mêle à la voix théorbe, viole de gambe, violon et harpe.
Pour ce programme, elles tissent un dialogue entre la musique baroque et le Cantique des Cantiques, révélant la profondeur humaine, la tendresse et la dimension symbolique de
ce texte millénaire.
Billetterie en ligne et à la médiathèque d’Evron .
Place de la Basilique Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40 fas@evron.fr
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English :
L’événement Festival d’arts Sacrés 2026: les Kapsber’girls Évron a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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