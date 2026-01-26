Festival d’automne Championnat de France Amateur Concours Complet Equitation

Arnac-Pompadour Corrèze

2026-10-30

2026-11-01

2026-10-30

Championnat de France amateurs en Concours Complet d’équitation

Les épreuves de dressage et de saut d’Obstacles se dérouleront sur le stade équestre (Puy-Marmont) et le cross aura lieu sur l’hippodrome.

Restauration et village exposants sur place. .

contact@e-quitteam.fr

