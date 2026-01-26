Festival d’automne Championnat de France Amateur Concours Complet Equitation Arnac-Pompadour
Festival d’automne Championnat de France Amateur Concours Complet Equitation
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
2026-10-30
Championnat de France amateurs en Concours Complet d’équitation
Les épreuves de dressage et de saut d’Obstacles se dérouleront sur le stade équestre (Puy-Marmont) et le cross aura lieu sur l’hippodrome.
Restauration et village exposants sur place. .
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr
