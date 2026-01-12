Festival de Bandas Saint-Romain-Lachalm
Festival de Bandas Saint-Romain-Lachalm dimanche 6 septembre 2026.
Festival de Bandas
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Laissez vous entrainer par les sons des fanfares traditionnelles, créant une ambiance chaleureuse et pleine de joie. Festival organisé par l’association le Bon Air.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Let yourself be carried away by the sounds of traditional brass bands, creating a warm and joyful atmosphere. Festival organized by the association Le Bon Air.
L’événement Festival de Bandas Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme