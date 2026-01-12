Festival de Bandas Saint-Romain-Lachalm

Festival de Bandas

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

Laissez vous entrainer par les sons des fanfares traditionnelles, créant une ambiance chaleureuse et pleine de joie. Festival organisé par l’association le Bon Air.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Let yourself be carried away by the sounds of traditional brass bands, creating a warm and joyful atmosphere. Festival organized by the association Le Bon Air.

