Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire Salle des sports Mauges-sur-Loire
Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire Salle des sports Mauges-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Mauges-sur-Loire
Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire
Salle des sports Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
En 2026, le Brass Band des Pays de la Loire célébre 30 ans d’existence, de passion et de partage.
Pour marquer cet anniversaire, l’ensemble organise un festival de Brass Band les 4 et 5 juillet 2026 sur son territoire, à Montjean-sur-Loire.
Pour partager ce beau moment musical et convivial, le Brass Band des Pays de la Loire aura le plaisir d’inviter des ensembles amis issus des territoires voisins
– Les Coniques Brass Band
– Exo Brass
– Le Brass Band Val de Loire
– Le Brass Band Bretagne Sud
– La Batterie Fanfare du May sur Evre
Samedi 4 juillet à la salle des sport
17h: concert de l’Atelier Brass
21h: concert de gala du Brass Band des Pays de la Loire
Dimanche 5 juillet au parc du Prieuré
à partir de 11h30: festival de Brass band avec les 5 ensembles musicaux invités
Entrée libre Restauration sur place et buvette le samedi et le dimanche .
Salle des sports Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 69 04 00 bbpl@gmail.com
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English :
In 2026, the Brass Band des Pays de la Loire celebrates 30 years of existence, passion and sharing.
L’événement Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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