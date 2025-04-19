Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire Salle des sports Mauges-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire

Salle des sports Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

En 2026, le Brass Band des Pays de la Loire célébre 30 ans d’existence, de passion et de partage.

Pour marquer cet anniversaire, l’ensemble organise un festival de Brass Band les 4 et 5 juillet 2026 sur son territoire, à Montjean-sur-Loire.

Pour partager ce beau moment musical et convivial, le Brass Band des Pays de la Loire aura le plaisir d’inviter des ensembles amis issus des territoires voisins

– Les Coniques Brass Band

– Exo Brass

– Le Brass Band Val de Loire

– Le Brass Band Bretagne Sud

– La Batterie Fanfare du May sur Evre

Samedi 4 juillet à la salle des sport

17h: concert de l’Atelier Brass

21h: concert de gala du Brass Band des Pays de la Loire

Dimanche 5 juillet au parc du Prieuré

à partir de 11h30: festival de Brass band avec les 5 ensembles musicaux invités

Entrée libre Restauration sur place et buvette le samedi et le dimanche .

Salle des sports Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 69 04 00 bbpl@gmail.com

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English :

In 2026, the Brass Band des Pays de la Loire celebrates 30 years of existence, passion and sharing.

L’événement Festival de Brass Band à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges