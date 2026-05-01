Festival de Cannes 2026 Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Festival de Cannes 2026 Cinéma Liberty Monsempron-Libos mardi 12 mai 2026.
Monsempron-Libos
Festival de Cannes 2026
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Le Festival de Cannes, comme si vous y étiez!
– 19h: Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du 79ème Festival de Cannes.
– 20h: Collation offerte.
– 20h30: Projection en avant-première du film d’ouverture LA VENUS ELECTRIQUE de Pierre Salvadori.
Tapis rouge et mousseux seront aussi de la partie. Sortez vos costumes du placard! .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Festival de Cannes 2026
L’événement Festival de Cannes 2026 Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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