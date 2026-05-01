Festival de Cannes 2026 Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Festival de Cannes 2026

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le Festival de Cannes, comme si vous y étiez!

– 19h: Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture du 79ème Festival de Cannes.

– 20h: Collation offerte.

– 20h30: Projection en avant-première du film d’ouverture LA VENUS ELECTRIQUE de Pierre Salvadori.

Tapis rouge et mousseux seront aussi de la partie. Sortez vos costumes du placard! .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Festival de Cannes 2026

L’événement Festival de Cannes 2026 Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne