FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois mercredi 26 août 2026.
Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE
Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !
Deux concerts avec les musiciens du Festival pour la journée de découverte
11h30 Place de la Mairie
18h00 Place de l’Église
.
Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org
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English :
August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!
Two concerts with Festival musicians for the Discovery Day
11:30 am: Place de la Mairie
6:00 pm: Place de l’Église
L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par
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