Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Deux concerts avec les musiciens du Festival pour la journée de découverte

11h30 Place de la Mairie

18h00 Place de l’Église

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Two concerts with Festival musicians for the Discovery Day

11:30 am: Place de la Mairie

6:00 pm: Place de l’Église

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par