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FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois mercredi 26 août 2026.

Ville : 11160 Caunes-Minervois

Département : Aude

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Deux concerts avec les musiciens du Festival pour la journée de découverte
11h30 Place de la Mairie
18h00 Place de l’Église
  .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie   info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Two concerts with Festival musicians for the Discovery Day
11:30 am: Place de la Mairie
6:00 pm: Place de l’Église

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS JOURNÉE DÉCOUVERTE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par

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