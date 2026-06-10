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FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MANON GALY Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MANON GALY Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MANON GALY Caunes-Minervois samedi 29 août 2026.

Ville : 11160 Caunes-Minervois

Département : Aude

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 28 28 Tarif de base plein tarif

Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MANON GALY

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Concert de MANON GALY violon
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Les Quatre Saisons Vivaldi Piazzolla

Un dernier concert brillant où l’élégance baroque de Vivaldi rencontre la passion du tango nuevo de Piazzolla.

Gratuit moins de 18 ans.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie   info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Concert by MANON GALY violin
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
The Four Seasons Vivaldi Piazzolla

A brilliant final concert in which the baroque elegance of Vivaldi meets the passion of Piazzolla’s tango nuevo.

Free under 18.

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS MANON GALY Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par

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