Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NATHALIA MILSTEIN

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Concert de NATHALIA MILSTEIN au piano.

Programme

L.V. Beethoven Variations Eroica op.35

F. Chopin 3 Mazurkas op.50

R. Schumann Fantaisie op.17

Un voyage au coeur du grand répertoire pianistique porté par un jeu sensible et lumineux.

Gratuit moins de 18 ans.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Concert by NATHALIA MILSTEIN on piano.

Program

L.V. Beethoven: Variations Eroica op.35

F. Chopin: 3 Mazurkas op.50

R. Schumann: Fantasy op.17

A journey to the heart of the great piano repertoire, carried by sensitive, luminous playing.

Free under 18.

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NATHALIA MILSTEIN Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par