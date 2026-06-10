FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD Caunes-Minervois mercredi 26 août 2026.
Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD
Caunes-Minervois Aude
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !
Concert de NOËMI WAYSFELD
Chante BARBARA
Noëmi Waysfeld, chant Leila Soldevila, contrebasse Guillaume de Chassy, piano
Une interprétation habitée, intense et profondément émouvante.
Gratuit moins de 18 ans.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org
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English :
August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!
Concert by NOËMI WAYSFELD
Sings BARBARA
Noëmi Waysfeld, vocals ? Leila Soldevila, double bass ? Guillaume de Chassy, piano
An intense, deeply moving performance.
Free under 18.
L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par
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