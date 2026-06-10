Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !

Concert de NOËMI WAYSFELD

Chante BARBARA

Noëmi Waysfeld, chant Leila Soldevila, contrebasse Guillaume de Chassy, piano

Une interprétation habitée, intense et profondément émouvante.

Gratuit moins de 18 ans.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org

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English :

August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!

Concert by NOËMI WAYSFELD

Sings BARBARA

Noëmi Waysfeld, vocals ? Leila Soldevila, double bass ? Guillaume de Chassy, piano

An intense, deeply moving performance.

Free under 18.

L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS NOËMI WAYSFELD Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par