FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS VIRTUOSI !! Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS VIRTUOSI !! Caunes-Minervois jeudi 27 août 2026.
Caunes-Minervois
FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS VIRTUOSI !!
Caunes-Minervois Aude
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Rendez-vous du 24 au 29 août pour la 8ème édition du Festival de Caunes !
Concert de VIRTUOSI !!
Les jeunes stars du classique Lan Anh Nguyen (piano) Odile Babiaud (violon) Simon Binon (trompette) Marco Messina (violocelle).
Accompagnés par un ensemble à cordes de l’Orchestre National de France Mariko Inaba-Messina et Benjamin Estienne (violons), Ingrid Lormand (alto), Oana Unc (violoncelle), Pierre Hecquet (contrebasse)
Programme
P. Sarasate Fantaisie sur Carmen, op.25
J. Haydn Concerto pour violoncelle n°1 en do majeur
F. Chopin Concerto pour piano n°1 en mi mineur , op. 11
G.P. Telemann Concerto pour trompette en ré majeur
Gratuit moins de 18 ans.
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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie info@festival-caunes-minervois.org
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English :
August 24-29 for the 8th Festival de Caunes!
Concert by VIRTUOSI!
Young classical stars: Lan Anh Nguyen (piano) Odile Babiaud (violin) Simon Binon (trumpet) Marco Messina (violoncello).
Accompanied by a string ensemble from the Orchestre National de France: Mariko Inaba-Messina and Benjamin Estienne (violins), Ingrid Lormand (viola), Oana Unc (cello), Pierre Hecquet (double bass)
Program
P. Sarasate: Fantasia on Carmen, Op.25
J. Haydn: Cello Concerto No.1 in C major
F. Chopin: Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11
G.P. Telemann: Trumpet concerto in D major
Free admission under 18.
L’événement FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS VIRTUOSI !! Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par
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