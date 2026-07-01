Festival de Chaillol Le prélude Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Le prélude

Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

avec repas par le traiteur Ail foud à Gap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le prélude donne le la du Festival de Chaillol. Ce sont les premières notes qui dessinent la porte invisible que nous allons franchir ensemble pour la trentième année consécutive.

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Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

The prelude sets the tone for the Chaillol Festival. These are the first notes that outline the invisible door we’re about to cross together for the thirtieth consecutive year.

L’événement Festival de Chaillol Le prélude Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar