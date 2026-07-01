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Festival de Chaillol Le prélude Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Michel · Saint-Michel-de-Chaillol

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Saint-Michel
Adresse
13 rue de l'Abrespin
Ville
05260 Saint-Michel-de-Chaillol
Département
Hautes-Alpes
Tarif
27 27 27 avec repas par le traiteur Ail foud à Gap

Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Le prélude

Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

avec repas par le traiteur Ail foud à Gap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le prélude donne le la du Festival de Chaillol. Ce sont les premières notes qui dessinent la porte invisible que nous allons franchir ensemble pour la trentième année consécutive.
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Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  communication@festivaldechaillol.com

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English :

The prelude sets the tone for the Chaillol Festival. These are the first notes that outline the invisible door we’re about to cross together for the thirtieth consecutive year.

L’événement Festival de Chaillol Le prélude Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar

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