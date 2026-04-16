Montpellier

FESTIVAL DE CLOWN ALORS, ON EN EST OÙ ?

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

L’histoire de l’univers depuis le BIG BANG racontée par Carabine, la clown férocement poétique !

Les clowns n’ont pas d’histoire, ils ont des obsessions ! Pour Carabine, c’est de comprendre l’univers elle cherche le lien.

L’histoire de l’univers depuis le BIG BANG racontée par Carabine, la clown férocement poétique !

Les clowns n’ont pas d’histoire, ils ont des obsessions ! Pour Carabine, c’est de comprendre l’univers elle cherche le lien.

Armée de son humour et accompagnée d’Herbert, son caddie-compagnon, Carabine plonge dans le Big Bang, la matière, l’énergie et le vide.

Entre questionnements cosmiques et fulgurances poétiques, elle explore le monde à sa façon drôle, sensible, imprévisible.

Un solo clownesque qui fait rimer sciences et poésie, folie et lumière.

Durée 1h- À partir de 10 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

The story of the universe since the BIG BANG, told by Carabine, the ferociously poetic clown!

Clowns don’t have stories, they have obsessions! For Carabine, it’s to understand the universe: she’s looking for the link.

L’événement FESTIVAL DE CLOWN ALORS, ON EN EST OÙ ? Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER