FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier
vendredi 11 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME
Allée Ulysse Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11
À l’occasion du Festival de Films Full Dôme organisé par l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF), Planet Ocean Montpellier vous invite à vivre deux soirées exceptionnelles de projections immersives.
Découvrez une sélection de courts et moyens métrages projetés sous notre dôme planétaire, pour une expérience spectaculaire en 360°.
À l’occasion du Festival de Films Full Dôme organisé par l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF), Planet Ocean Montpellier vous invite à vivre deux soirées exceptionnelles de projections immersives.
Découvrez une sélection de courts et moyens métrages projetés sous notre dôme planétaire, pour une expérience spectaculaire en 360°.
Ces séances vous emmène à la découverte d’univers variés mêlant astronomie, sciences, biodiversité, aventure et imaginaire.
À l’issue de la projection, vous serez invité(e)s à attribuer une note aux films visionnés. Vos votes seront ensuite réunis avec ceux des autres participants afin de désigner le Prix Public du Festival.
►Vendredi 11 septembre
Séance Découverte
Cette séance propose une sélection de films recommandés à partir de 10 ans, abordant des thématiques destinées à un public adolescent et adulte
– Parés au décollage (29min)
– Rencontre dans la Voie lactée (25min)
– Cell Worlds (26min)
– Celle que la Lune dominait (6min)
– Un voyage à travers l’Univers (24min)
►Samedi 12 septembre
Séance Jeune Public
Cette séance propose une sélection de films pensés pour les familles et les jeunes explorateurs dès 5 ans
– Les Lapins Trois-Oreilles (22min)
– H2O Les états cosmiques de l’eau (28min)
– KIRU et le mystère de la Lune perdue (23min)
– Voyages d’étoiles Rencontre de deux mondes (34min)
VOS RENDEZ-VOUS
Le vendredi 11 septembre et le samedi 12 septembre
De 19h00 à 21h30*
Tarif unique 5€
Planet Ocean Montpellier, Allée Ulysse, Odysseum
L’accueil se fait à partir de 18h30 en face de la boutique MHSC pour une fermeture définitive des portes à 19h00. Sous réserve de places disponibles. Réservation en amont obligatoire
*La séance n’est plus accessible après 19h00. Durée approximative. Billetterie en ligne ou sur place du lundi au dimanche de 10h à 17h. Ce spectacle n’est pas compris dans l’abonnement Planet Ocean Montpellier. .
Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr
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English :
%C0 As part of the Full Dome Film Festival organized by the Association of French-Language Planetariums (APLF), Planet Ocean Montpellier invites you to enjoy two exceptional evenings of immersive screenings.
Discover a selection of short and medium-length films screened under our planetarium dome for a spectacular 360° experience.
L’événement FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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