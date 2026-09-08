FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME

Allée Ulysse Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

À l’occasion du Festival de Films Full Dôme organisé par l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF), Planet Ocean Montpellier vous invite à vivre deux soirées exceptionnelles de projections immersives.

Découvrez une sélection de courts et moyens métrages projetés sous notre dôme planétaire, pour une expérience spectaculaire en 360°.

À l’occasion du Festival de Films Full Dôme organisé par l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF), Planet Ocean Montpellier vous invite à vivre deux soirées exceptionnelles de projections immersives.

Découvrez une sélection de courts et moyens métrages projetés sous notre dôme planétaire, pour une expérience spectaculaire en 360°.

Ces séances vous emmène à la découverte d’univers variés mêlant astronomie, sciences, biodiversité, aventure et imaginaire.

À l’issue de la projection, vous serez invité(e)s à attribuer une note aux films visionnés. Vos votes seront ensuite réunis avec ceux des autres participants afin de désigner le Prix Public du Festival.

►Vendredi 11 septembre

Séance Découverte

Cette séance propose une sélection de films recommandés à partir de 10 ans, abordant des thématiques destinées à un public adolescent et adulte

– Parés au décollage (29min)

– Rencontre dans la Voie lactée (25min)

– Cell Worlds (26min)

– Celle que la Lune dominait (6min)

– Un voyage à travers l’Univers (24min)

►Samedi 12 septembre

Séance Jeune Public

Cette séance propose une sélection de films pensés pour les familles et les jeunes explorateurs dès 5 ans

– Les Lapins Trois-Oreilles (22min)

– H2O Les états cosmiques de l’eau (28min)

– KIRU et le mystère de la Lune perdue (23min)

– Voyages d’étoiles Rencontre de deux mondes (34min)

VOS RENDEZ-VOUS

Le vendredi 11 septembre et le samedi 12 septembre

De 19h00 à 21h30*

Tarif unique 5€

Planet Ocean Montpellier, Allée Ulysse, Odysseum

L’accueil se fait à partir de 18h30 en face de la boutique MHSC pour une fermeture définitive des portes à 19h00. Sous réserve de places disponibles. Réservation en amont obligatoire

*La séance n’est plus accessible après 19h00. Durée approximative. Billetterie en ligne ou sur place du lundi au dimanche de 10h à 17h. Ce spectacle n’est pas compris dans l’abonnement Planet Ocean Montpellier. .

Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr

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English :

%C0 As part of the Full Dome Film Festival organized by the Association of French-Language Planetariums (APLF), Planet Ocean Montpellier invites you to enjoy two exceptional evenings of immersive screenings.

Discover a selection of short and medium-length films screened under our planetarium dome for a spectacular 360° experience.

L’événement FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER