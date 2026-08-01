Informations pratiques

Lunel

FESTIVAL DE JAZZ DE LUNEL

Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06

Du 06 au 08 août 2026

Entrée Gratuite

Les amateurs de jazz sont attendus Du 06 au 08 août 2026 dans la cité Pescalune pour assister à la 23ème édition du Festival de Jazz de Lunel.

Cette édition sera placée sous le signe du partage, de la découverte et de l’émotion musicale ,organisé en partenariat avec le Labory Jazz Club Productions et Lunel Agglo,

Le Lunel Jazz Festival permet au public de profiter de concerts en plein air qui mettent à l’honneur la richesse du jazz.

Les rendez-vous Off, proposés dès 19h sur la place des Caladons, plongeront les spectateurs dans l’ambiance festive de la Nouvelle Orléans.

Les concerts In, programmés à 21h30 au parc Jean Hugo, accueilleront quant à eux des artistes de premier plan.

Une belle idée sortie pour les soirées estivales. .

Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL DE JAZZ DE LUNEL

August 6–8, 2026

Free Admission

L’événement FESTIVAL DE JAZZ DE LUNEL Lunel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL