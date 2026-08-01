Informations pratiques

Lunel

LUNEL JAZZ FESTIVAL 6 AÔUT

Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le 6 août 2026 19h à 21h

Entrée Gratuite !!

Le jeudi 6 août, retrouvez Julien Brunetaud, qui va faire vibrer

le parc avec son mélange de tradition blues et de jazz. Pianiste, chanteur et compositeur, il a été récompensé à plusieurs reprises par les Trophées France Blues comme meilleur pianiste Français et Européen et a joué aux quatre coins du monde, accompagné de jazzmen réputés tels que l’électrique Chuck Berry, le clarinettiste Evan Christopher, le trompettiste Néo-orléanais Leroy Jones, la diva anglaise Dana Gillespie, ou le chanteur Hugh Coltman… Aujourd’hui à la tête de son nouveau quintet composé de la fine fleur des jazzmen Marseillais, il propose un jazz raffiné mêlant blues, groove et improvisation. Sur scène, ses ensembles offrent

une expérience musicale riche et envoûtante, où la complicité entre musiciens sublime chaque performance. .

Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

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English :

August 6, 2026? 7:00 p.m. 9:00 p.m.

Free admission!!

L’événement LUNEL JAZZ FESTIVAL 6 AÔUT Lunel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL