Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Festival de la bande dessinée

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-22

Le festival international de la bande-dessinée à Montreuil-Bellay, c’est le rendez-vous annuel des amoureux de la BD !

Venez à la rencontre de nombreux dessinateurs et scénaristes présents pour échanger sur le travail et dédicacer leurs œuvres.

PRECISIONS HORAIRES

Les 30 et 31 mai. .

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 30 06 02 contact@aucoeurdesbulles.com

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English :

The Montreuil-Bellay International Comic Book Festival is the annual gathering for comic book lovers!

L’événement Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME