Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay
samedi 22 mai 2027 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Festival de la bande dessinée
Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22
fin : 2027-05-23
Date(s) :
2027-05-22
Le festival international de la bande-dessinée à Montreuil-Bellay, c’est le rendez-vous annuel des amoureux de la BD !
Venez à la rencontre de nombreux dessinateurs et scénaristes présents pour échanger sur le travail et dédicacer leurs œuvres.
PRECISIONS HORAIRES
Les 30 et 31 mai. .
Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 30 06 02 contact@aucoeurdesbulles.com
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English :
The Montreuil-Bellay International Comic Book Festival is the annual gathering for comic book lovers!
L’événement Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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