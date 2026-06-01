Festival de la céramique 2026, Place Graslin, Nantes

Festival de la céramique 2026 6 et 7 juin Place Graslin Loire-Atlantique

Entrée libre et au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Festival revient pour une quatrième édition, les 6 et 7 juin !

Le Festival de la céramique est porté par l’association Histoires d’Argile, six Nantaises passionnées de céramique et céramistes professionnelles : Margot Coville, Juliette Levasseur, Sylvaine Saint- Jalmes, Anne-Pierre Gaignon, Gaëlle Roure et Anaïs Cazin.

Au programme :

• 36 céramistes

• expositions et vente

• espace photo

• café céramique

• stands partenaires et asso

• ateliers modelages

• démo tournage

• échanges / conférences

Retrouvez la liste des exposants de cette nouvelle édition

Benoît Pouplard, invité d’honneur 2026

Place Graslin Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « histoiresdargile@gmail.com »}] [{« link »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/exposants-2026/ »}, {« link »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/invitee-dhonneur-2026/ »}]

Édition #4 nantes nantes métropole