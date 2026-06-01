Festival de la céramique 2026, Place Graslin, Nantes
Festival de la céramique 2026, Place Graslin, Nantes samedi 6 juin 2026.
Festival de la céramique 2026 6 et 7 juin Place Graslin Loire-Atlantique
Entrée libre et au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le Festival revient pour une quatrième édition, les 6 et 7 juin !
Le Festival de la céramique est porté par l’association Histoires d’Argile, six Nantaises passionnées de céramique et céramistes professionnelles : Margot Coville, Juliette Levasseur, Sylvaine Saint- Jalmes, Anne-Pierre Gaignon, Gaëlle Roure et Anaïs Cazin.
Au programme :
• 36 céramistes
• expositions et vente
• espace photo
• café céramique
• stands partenaires et asso
• ateliers modelages
• démo tournage
• échanges / conférences
Retrouvez la liste des exposants de cette nouvelle édition
Benoît Pouplard, invité d’honneur 2026
Place Graslin Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « histoiresdargile@gmail.com »}] [{« link »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/exposants-2026/ »}, {« link »: « https://festivaldelaceramiquenantes.com/invitee-dhonneur-2026/ »}]
Édition #4 nantes nantes métropole
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