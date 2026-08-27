Informations pratiques

Assas

Festival de la céramique

Salle des Crouzets Assas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Les 2 et 3 octobre 2026, le Festival de la Céramique s’installe à la salle des Crouzets à Assas. Cette biennale itinérante célèbre la céramique sous toutes ses formes à travers deux journées de découvertes et d’échanges autour des savoir-faire, dans une ambiance conviviale ouverte à tous.

Le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2026, l’association des céramistes en Pic Saint Loup vous invite à son premier Festival de la céramique.

Le Festival de la Céramique est une biennale itinérante qui rayonne sur l’ensemble du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Pour cette deuxième édition, c’est la salle des Crouzets, à Assas, qui accueille l’événement.

Pendant deux journées, le festival célèbre la céramique sous toutes ses formes à travers une programmation ouverte à tous les publics. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, amateurs, curieux et passionnés se retrouvent pour partager leur intérêt pour cet art et échanger autour des savoir-faire céramiques. .

Salle des Crouzets Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On October 2 and 3, 2026, the Ceramics Festival takes place at the Crouzets hall in Assas. This traveling biennial celebrates ceramics in all its forms through two days of discovery and exchanges around crafts, in a friendly atmosphere open to all.

L’événement Festival de la céramique Assas a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup