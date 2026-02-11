Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle

Festival de la Fiction

Salles de cinémas La Coursive et le CGR Dragon La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-15

Depuis 1999 c’est le rendez-vous de la rentrée pour les professionnels du petit écran et le grand public. Le Vieux Port accueille des rencontres et des échanges autour du meilleur de la création TV française et européenne.

.

Salles de cinémas La Coursive et le CGR Dragon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 48 78 58 77 festival@festival-fictiontv.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la Fiction

Since 1999, it’s been the back-to-school event for TV professionals and the general public. The Vieux Port hosts meetings and exchanges around the best of French and European TV creation.

L’événement Festival de la Fiction La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle