Festival de la Luzège- Geoffroy tête Noire/ 40 ans dans leurs mains Moustier-Ventadour

Festival de la Luzège- Geoffroy tête Noire/ 40 ans dans leurs mains

Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date :

2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Geoffroy Tête-Noire 40 ans de leurs mains

Cette année, le Festival de la Luzège souffle ses 40 bougies. Pour l’occasion, il propose une soirée inédite pour se replonger dans son histoire. En première partie, la troupe propose de découvrir ou re-découvrir le premier texte écrit pour la Luzège en 1987: Geoffroy Tête-Noire. Ce texte puise dans l’histoire de la région pour proposer une fresque joyeuse et épique autour d’un personnage fondamental de l’histoire du Château de Ventadour. Puis, le spectacle 40 ans de leurs mains fait entendre les témoignages, les souvenirs, les coups de foudre et les anecdotes des 40 éditions du festival vues par ses spectateurs, ses bénévoles, ses artistes et ses fondateurs.

à 19h30 (ouverture des portes 18h30)

Tarifs libre et conscient à partir de 5 € par personne, gratuit pour les moins de 8 ans.

Réservation au 06 12 40 05 94 ou sur www.laluzege.fr .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gamil.com

