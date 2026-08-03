FESTIVAL DE LA MER 2026 Le Boulou
samedi 26 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
FESTIVAL DE LA MER 2026
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Ce festival met en lumière les enjeux liés à la mer, à l’environnement marin et à la préservation de notre littoral, de manière ludique, éducative et participative.
Samedi 26 septembre journée grand public 10h à 12h30 14h à 17h
.
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This festival highlights issues related to the sea, the marine environment, and the preservation of our coastline in a fun, educational, and interactive way.
Saturday, September 26: Public Day 10:00 a.m. to 12:30 p.m. 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
L’événement FESTIVAL DE LA MER 2026 Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-28 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU LE BOULOU Le Boulou 3 août 2026
- COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou 4 août 2026
- VOILIERS D’ARTHUR BOGAERT Le Boulou 5 août 2026
- LA COULEUR PREND VIE ANJA PULY Le Boulou 5 août 2026
- MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA Le Boulou 5 août 2026