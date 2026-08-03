Informations pratiques

Le Boulou

FESTIVAL DE LA MER 2026

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Ce festival met en lumière les enjeux liés à la mer, à l’environnement marin et à la préservation de notre littoral, de manière ludique, éducative et participative.

Samedi 26 septembre journée grand public 10h à 12h30 14h à 17h

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This festival highlights issues related to the sea, the marine environment, and the preservation of our coastline in a fun, educational, and interactive way.

Saturday, September 26: Public Day 10:00 a.m. to 12:30 p.m. 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement FESTIVAL DE LA MER 2026 Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-28 par VALLESPIR TOURISME