Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief samedi 25 juillet 2026.

Métabief

Festival de la Paille Samedi

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-26 03:00:00

Date(s) :

2026-07-25

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Les artistes présents pour cette 25ème édition

Miki / Youssoupha / Kyo / Skip The Use / Damantra / Fallen Lillies / Les Wampas / Dead Chic / THK .

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de la Paille Samedi

L’événement Festival de la Paille Samedi Métabief a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS