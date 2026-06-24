Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief
Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief samedi 25 juillet 2026.
Métabief
Festival de la Paille Samedi
Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-26 03:00:00
Date(s) :
2026-07-25
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Les artistes présents pour cette 25ème édition
Miki / Youssoupha / Kyo / Skip The Use / Damantra / Fallen Lillies / Les Wampas / Dead Chic / THK .
Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de la Paille Samedi
L’événement Festival de la Paille Samedi Métabief a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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