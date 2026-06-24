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Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief

Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Au pied des pistes
Adresse
8 Place Xavier Authier
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
42 42 42 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Métabief

Festival de la Paille Samedi

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:30:00
fin : 2026-07-26 03:00:00

Date(s) :
2026-07-25

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Les artistes présents pour cette 25ème édition
Miki / Youssoupha / Kyo / Skip The Use / Damantra / Fallen Lillies / Les Wampas / Dead Chic / THK   .

Au pied des pistes 8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival de la Paille Samedi

L’événement Festival de la Paille Samedi Métabief a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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