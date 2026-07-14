Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief
mardi 14 juillet 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition
Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Partez à la découverte du didgeridoo des montagnes le Cor des Alpes. Le Cor des Alpes est un instrument de musique à part entière célèbre pour ses sonorités incroyables. Entre Sons et Yodles vous apprendrez tous les secrets de cet instrument à vent.
Durée 3h. Distance 3km. Dénivelé 150m. Niveau Facile
Réservation obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur station-metabief.com.
Recommandations Chaussures de marche, bâtons. .
Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition
L’événement Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Métabief (Doubs)
- Les Rencontres Estivales Place Xavier Authier Métabief 18 juillet 2026
- Randonnée De l’eau à la neige de culture Métabief 20 juillet 2026
- FESTIVAL DE LA PAILLE – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI PLEIN AIR Metabief 24 juillet 2026
- Festival de la Paille Place Xavier Authier Métabief 24 juillet 2026
- Festival de la Paille Samedi Au pied des pistes Métabief 25 juillet 2026