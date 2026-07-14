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Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief

mardi 14 juillet 2026 · Métabief

Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Devant le panneau de plan des pistes aux caisses
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Métabief

Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition

Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Partez à la découverte du didgeridoo des montagnes le Cor des Alpes. Le Cor des Alpes est un instrument de musique à part entière célèbre pour ses sonorités incroyables. Entre Sons et Yodles vous apprendrez tous les secrets de cet instrument à vent.
Durée 3h. Distance 3km. Dénivelé 150m. Niveau Facile
Réservation obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur station-metabief.com.
Recommandations Chaussures de marche, bâtons.   .

Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00  contact@smmo-metabief.com

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English : Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition

L’événement Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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