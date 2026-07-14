Informations pratiques

Métabief

Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition

Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 13:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Partez à la découverte du didgeridoo des montagnes le Cor des Alpes. Le Cor des Alpes est un instrument de musique à part entière célèbre pour ses sonorités incroyables. Entre Sons et Yodles vous apprendrez tous les secrets de cet instrument à vent.

Durée 3h. Distance 3km. Dénivelé 150m. Niveau Facile

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur station-metabief.com.

Recommandations Chaussures de marche, bâtons. .

Devant le panneau de plan des pistes aux caisses Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

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English : Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition

L’événement Randonnée Sur les traces des sons naturels Entre Folkrore et Tradition Métabief a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS