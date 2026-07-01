Randonnée De l’eau à la neige de culture Métabief
lundi 20 juillet 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Randonnée De l’eau à la neige de culture
8 Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 13:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Une balade facile au départ du sommet du télésiège vous emmenant au cœur de la station de Métabief.
Vous découvrirez les rouages secrets de la fabrication de la neige de culture en visitant les entrailles de l’usine à neige à 1350m d’altitude. Une balade entre tradition & technologie avec un bon bol d’air frais !!!
Niveau Facile Durée 3h Distance 3 km Dénivelé 150m avec Télésiège
RDV devant le plan des pistes à Métabief
Inscription obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur www.station-metabief.com
Recommandation Chaussures de marche, bâtons .
8 Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
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English : Randonnée De l’eau à la neige de culture
L’événement Randonnée De l’eau à la neige de culture Métabief a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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