Festival de la vannerie bretonne Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Informations pratiques

Ploëzal

Festival de la vannerie bretonne

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec l’Association Vannerie et osier en Bretagne, découvrez le savoir-faire de la vannerie bretonne au Domaine départemental de la Roche-Jagu à l’occasion du Festival de la vannerie bretonne ! Plus de 30 exposant(e)s venus de toute la Bretagne vous invitent à découvrir la richesse et la diversité de la vannerie bretonne traditionnelle, artistique ou contemporaine. Les vanniers et vannières partageront avec vous leurs créations et leurs techniques. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival de la vannerie bretonne Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol