Festival de l’accordéon Salle des fêtes Lezay

Informations pratiques

Lezay

Festival de l’accordéon

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Après-midi dansant animé par Alexis musette et présenté par Roland de

D4B, avec Mickael Roulet, Laetitia Mége, Jean-Paul Chollet, Nathan et

son grand-père Alain. .

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 68 18 38

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English : Festival de l’accordéon

L’événement Festival de l’accordéon Lezay a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois