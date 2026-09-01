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Festival de l’accordéon Salle des fêtes Lezay

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Lezay

Festival de l’accordéon Salle des fêtes Lezay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 Pl. du Pigeonnier
Ville
79120 Lezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Lezay

Festival de l’accordéon

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Après-midi dansant animé par Alexis musette et présenté par Roland de
D4B, avec Mickael Roulet, Laetitia Mége, Jean-Paul Chollet, Nathan et
son grand-père Alain.   .

Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 68 18 38 

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English : Festival de l’accordéon

L’événement Festival de l’accordéon Lezay a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois

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