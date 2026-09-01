Festival de l’accordéon Salle des fêtes Lezay
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Lezay
Informations pratiques
Lezay
Festival de l’accordéon
Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Après-midi dansant animé par Alexis musette et présenté par Roland de
D4B, avec Mickael Roulet, Laetitia Mége, Jean-Paul Chollet, Nathan et
son grand-père Alain. .
Salle des fêtes 2 Pl. du Pigeonnier Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 68 18 38
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English : Festival de l’accordéon
L’événement Festival de l’accordéon Lezay a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois
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