Perpignan

FESTIVAL DE L’EAU 2026

Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-10

Le Festival de l’Eau à Perpignan est un événement festif et culturel qui met à l’honneur le patrimoine, l’art et les animations autour de l’eau au cœur du centre historique de la ville.

.

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival de l?Eau à Perpignan is a festive and cultural event that celebrates heritage, art and water-related activities in the heart of the city?s historic center.

L’événement FESTIVAL DE L’EAU 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME