FESTIVAL DE L’EAU 2026 Perpignan
FESTIVAL DE L’EAU 2026 Perpignan mercredi 10 juin 2026.
Perpignan
FESTIVAL DE L’EAU 2026
Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-10
Le Festival de l’Eau à Perpignan est un événement festif et culturel qui met à l’honneur le patrimoine, l’art et les animations autour de l’eau au cœur du centre historique de la ville.
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Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
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English :
The Festival de l?Eau à Perpignan is a festive and cultural event that celebrates heritage, art and water-related activities in the heart of the city?s historic center.
L’événement FESTIVAL DE L’EAU 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME
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