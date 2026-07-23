AGENDA · La Porte du Der
Festival de musique à l’Abbatiale La Porte du Der
dimanche 2 août 2026 · La Porte du Der
Informations pratiques
La Porte du Der
Festival de musique à l’Abbatiale
Abbatiale La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Concert de violoncelles, contrebasse et chanteuse lyrique. .
Abbatiale La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62
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English :
L’événement Festival de musique à l’Abbatiale La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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