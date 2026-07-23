dimanche 2 août 2026 · La Porte du Der

AGENDA · La Porte du Der

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Informations pratiques

La Porte du Der

Festival de musique à l’Abbatiale

Abbatiale La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Concert de violoncelles, contrebasse et chanteuse lyrique. .

Abbatiale La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62

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English :

L’événement Festival de musique à l’Abbatiale La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne