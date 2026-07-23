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AGENDA · La Porte du Der

Festival de musique à l’Abbatiale La Porte du Der

dimanche 2 août 2026 · La Porte du Der

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Abbatiale
Ville
52220 La Porte du Der
Département
Haute-Marne
Tarif

La Porte du Der

Festival de musique à l’Abbatiale

Abbatiale La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Tout public
Concert de violoncelles, contrebasse et chanteuse lyrique.   .

Abbatiale La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62 

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English :

L’événement Festival de musique à l’Abbatiale La Porte du Der a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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