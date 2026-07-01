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AGENDA · Laramière

Festival de musique du prieuré de Laramière Laramière

dimanche 19 juillet 2026 · Laramière

Festival de musique du prieuré de Laramière Laramière

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Place du Prieuré
Ville
46260 Laramière
Département
Lot
Tarif

Laramière

Festival de musique du prieuré de Laramière

Place du Prieuré Laramière Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-19
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-09

Venez découvrir de beaux concerts dans un cadre idyllique !
Classique, jazz, opéra, musique du monde, musique médiévale et musique vocale.
19 juillet Concert violon et clavecin avec James Coles, violoniste et David Ponsford, organiste et claveciniste. Tout un choix de sonates françaises, allemandes et italiennes, avec un petit goût de Vivaldi.
23 juillet Ensemble Baroque Lot Allegro.
30 juillet Concert Baroque avec l’Ensemble Florilâme, A l’ombre des passions italiennes Monteverdi, Falconieri, Vivaldi …
9 août Quatuor Zafran, pour des escapades musicales autour de la Méditerranée!   .

Place du Prieuré Laramière 46260 Lot Occitanie +33 6 16 62 59 29 

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English :

Come enjoy wonderful concerts in an idyllic setting!
Classical, jazz, opera, world music, medieval music, and vocal music.

L’événement Festival de musique du prieuré de Laramière Laramière a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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