Sainte-Geneviève-des-Bois

Festival de musique et de magie

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Festival de musique et de magie

Festival musique et magie par les Ragondins farfelus Magie, jazz, rock DJ set. Bénéfices reversés à l’association Handi’ chiens. 15 .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Music and Magic Festival

L’événement Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD