Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois
Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 30 mai 2026.
Sainte-Geneviève-des-Bois
Festival de musique et de magie
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Festival de musique et de magie
Festival musique et magie par les Ragondins farfelus Magie, jazz, rock DJ set. Bénéfices reversés à l’association Handi’ chiens. 15 .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music and Magic Festival
L’événement Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD