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Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois

Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois

Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 30 mai 2026.

Ville : 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sainte-Geneviève-des-Bois

Festival de musique et de magie

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Festival de musique et de magie
Festival musique et magie par les Ragondins farfelus Magie, jazz, rock DJ set. Bénéfices reversés à l’association Handi’ chiens. 15  .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Music and Magic Festival

L’événement Festival de musique et de magie Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD

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