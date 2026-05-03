Festival de musique F. Poulenc Concert Lyrique Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue

Festival de musique F. Poulenc Concert Lyrique

Abbatiale sainte Foy Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Grand concert de clôture Deux immenses artistes, dans un lieu emblématique, unique au monde.

Natalie DESSAY soprano

Philippe CASSARD piano

Les origines du Festival

Nous avons voulu créer, avec Joseph Birnbaum, un festival qui célèbre, sur les terres mêmes de ses ancêtres et qui l’ont vu grandir, un festival consacré au plus français des compositeurs du début du XXème siècle Francis… qui est devenu Poulenc à force de fréquenter Satie, Cocteau, Auric, Milhaud, Koechlin … et avant tout mettre en lumière le musicien des Poètes comme Apollinaire, Max Jacob, Eluard, Ronsard, Louise de Vilmorin, Maurice Carême.​

Où ça ? À Espalion, où l’on jouera du Poulenc Boulevard Joseph Poulenc, mais aussi à Bozouls, Saint Côme d’Olt, au Nayrac et à Conques, qui feront partie du Voyage. Vestige de ce passé familial estival la Tour de Masse à Espalion, à côté de l’Abbaye de Bonneval. On chantera Poulenc, mais pas que les compositeurs qui l’ont inspiré feront aussi vibrer les églises et salles de concert Mozart, Schubert, Ravel, Debussy, Fauré, Stravinsky, Hahn….

Cette énergie nous est venue d’abord d’une amitié musicale indiscutablement évidente, et de l’envie de célébrer le patrimoine architectural et culturel espalionnais.

​Nous souhaitons un festival ouvert à tous, où Aveyronnais, marcheurs de Compostelle et touristes de tous horizons pourraient, après le concert, repartir avec dans leur tête, l’adorable mauvaise musique du compositeur, comme il aimait à le dire, et surtout vouloir en découvrir un peu plus sur ce fantastique musicien. ​— Hervé Ribaud-Shinberg —

​ 35 .

Abbatiale sainte Foy Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 6 77 53 11 00 president@lesartsdelecoute.com

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English :

Grand Closing Concert: Two extraordinary artists, in an iconic venue unlike any other in the world.

Natalie DESSAY soprano

Philippe CASSARD piano

L’événement Festival de musique F. Poulenc Concert Lyrique Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)