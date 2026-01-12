Festival de rugby à 5 Rue du Stade Argelès-Gazost

Festival de rugby à 5

Rue du Stade ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

La 9ème édition du Festival de rugby à 5 d’Argelès-Gazost est lancée !

Moment sportif et convivial assuré.

Le tournoi est ouvert à 5 catégories de joueurs les féminines, les mixtes, les plus de 35 ans, les plus de 45 ans, et les plus de 55 ans. .

The 9th edition of the Argelès-Gazost 5-a-side Rugby Festival is underway!

A sporting and convivial event guaranteed.

