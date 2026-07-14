Festival de Saintes Ensemble Irini Place de l’Abbaye Saintes
jeudi 16 juillet 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival de Saintes Ensemble Irini
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert dans l’abbatiale
Ensemble Irini, direction Lila Hajosi
Invictae, Femmes miraculeuses
De Bingen | Pérotin | Montserrat…
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Concert in the Abbey Church
Irini Ensemble, conducted by Lila Hajosi
Invictae, Miraculous Women
De Bingen | Pérotin | Montserrat?
L’événement Festival de Saintes Ensemble Irini Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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