Festival de Saintes il Convito Place St Pierre Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival de Saintes il Convito

Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

il Convito, direction Maude Gratton

Cantates pour alto & orgue

J.S. Bach

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Place St Pierre Cathédrale St Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

il Convito, conducted by Maude Gratton

Cantatas for Alto and Organ

J.S. Bach

L’événement Festival de Saintes il Convito Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge