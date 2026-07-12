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Festival de Saintes Le consort de passage Cité entrepreneuriale Saintes

jeudi 16 juillet 2026 · Cité entrepreneuriale · Saintes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Cité entrepreneuriale
Adresse
18 boulevard Guillet Maillet
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival de Saintes Le consort de passage

Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le Consort de Passage
Patienza
Caldini | Gabrieli | Maddalena | Casulana | Bendusi
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Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Le Consort de Passage
Patienza
Caldini | Gabrieli | Maddalena | Casulana | Bendusi

L’événement Festival de Saintes Le consort de passage Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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