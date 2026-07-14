Festival de Saintes Trio Turbulences Cité entrepreneuriale Saintes
mardi 14 juillet 2026 · Cité entrepreneuriale · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Festival de Saintes Trio Turbulences
Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert Trio Turbulences
Que perce le cœur
D’India | Peri | Merula | Da Palestrina | Frescobaldi | Strozzi..
.
Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Turbulences Trio Concert
What the Heart Feels
D’India | Peri | Merula | Da Palestrina | Frescobaldi | Strozzi…
L’événement Festival de Saintes Trio Turbulences Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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