Festival de Saintes Trio Turbulences Cité entrepreneuriale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival de Saintes Trio Turbulences

Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concert Trio Turbulences

Que perce le cœur

D’India | Peri | Merula | Da Palestrina | Frescobaldi | Strozzi..

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Cité entrepreneuriale 18 boulevard Guillet Maillet Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Turbulences Trio Concert

What the Heart Feels

D’India | Peri | Merula | Da Palestrina | Frescobaldi | Strozzi…

L’événement Festival de Saintes Trio Turbulences Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge