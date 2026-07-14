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AGENDA · Saintes

Festival de Saintes Vox Luminis Place de l’Abbaye Saintes

jeudi 16 juillet 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Place de l'Abbaye
Adresse
Abbaye-aux-Dames la cité musicale
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Festival de Saintes Vox Luminis

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert dans l’abbatiale
Vox Luminis, direction Lionel Meunier
La vierge Marie Stabat Mater
Lotti | Monteverdi | Mazzocchi | Della Ciaia | Scarlatti
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Concert in the Abbey Church
Vox Luminis, conducted by Lionel Meunier
The Virgin Mary? Stabat Mater
Lotti | Monteverdi | Mazzocchi | Della Ciaia | Scarlatti

L’événement Festival de Saintes Vox Luminis Saintes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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