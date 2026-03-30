Festival de Scrabble 2026 Rue Jean Monard Aix-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Rue Jean Monard · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Aix-les-Bains
Festival de Scrabble 2026
Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-24
Le Festival de Scrabble d’Aix-les-Bains se déroulera du 24 octobre au 1er novembre 2026 au Centre des congrès d’Aix-les-Bains. Cet événement incontournable réunit chaque année des centaines de joueurs, amateurs comme compétiteurs confirmés,.
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Rue Jean Monard Centre culturel et des congrès André Grosjean Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 20 destinationaffaires@aixlesbains-rivieradesalpes.com
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English :
The Aix-les-Bains Scrabble Festival will take place from October 24th to November 1st 2026 at the Aix-les-Bains Convention Center. Every year, this not-to-be-missed event brings together hundreds of players, from amateurs to experienced competitors.
L’événement Festival de Scrabble 2026 Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-30 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes
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