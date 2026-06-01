Festival de théâtre Auriac
Festival de théâtre Auriac dimanche 21 juin 2026.
Auriac
Festival de théâtre
Salle polyvalente Auriac Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez partager le plaisir du théâtre ! Pour petits et grands ! 15h Tour du monde par les 4-8 ans de Thèze. .
Salle polyvalente Auriac 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 31 90 afr.theze@gmail.com
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English : Festival de théâtre
L’événement Festival de théâtre Auriac a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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