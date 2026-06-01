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Festival de théâtre Auriac

Festival de théâtre Auriac

Festival de théâtre Auriac dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 64450 Auriac

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Auriac

Festival de théâtre

Salle polyvalente Auriac Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez partager le plaisir du théâtre ! Pour petits et grands ! 15h Tour du monde par les 4-8 ans de Thèze.   .

Salle polyvalente Auriac 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 31 90  afr.theze@gmail.com

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English : Festival de théâtre

L’événement Festival de théâtre Auriac a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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