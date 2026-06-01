Auriac

Festival de théâtre

Salle polyvalente Auriac Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez partager le plaisir du théâtre ! Pour petits et grands ! 15h Tour du monde par les 4-8 ans de Thèze. .

Salle polyvalente Auriac 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 31 90 afr.theze@gmail.com

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English : Festival de théâtre

L’événement Festival de théâtre Auriac a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran