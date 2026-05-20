Auriac

Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S

Auriac Corrèze

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert ANNYCROCH’S donné dans la Grange Art Nature et Beauté à Auriac,

sous la direction de Gérard Delbos

Composé de musiciens amateurs passionnés et talentueux, l’Orchestre ANNYCROCH’S, créé en 2018, est aujourd’hui l’un des rares orchestres à cordes amateurs de la région Réunis par l’amour de la musique et le plaisir de partager leur passion avec le public, ses membres font vivre un répertoire varié dans une ambiance à la fois chaleureuse et conviviale

Les musiciens vous inviteront ainsi à un véritable voyage musical à travers les époques et les styles, mêlant musique classique, contemporaine et grandes œuvres populaires. Le programme fera alterner élégance, émotion, virtuosité et moments festifs .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S

L’événement Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S Auriac a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme