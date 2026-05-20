Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S Auriac
Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S Auriac samedi 13 juin 2026.
Auriac
Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S
Auriac Corrèze
Tarif : – – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert ANNYCROCH’S donné dans la Grange Art Nature et Beauté à Auriac,
sous la direction de Gérard Delbos
Composé de musiciens amateurs passionnés et talentueux, l’Orchestre ANNYCROCH’S, créé en 2018, est aujourd’hui l’un des rares orchestres à cordes amateurs de la région Réunis par l’amour de la musique et le plaisir de partager leur passion avec le public, ses membres font vivre un répertoire varié dans une ambiance à la fois chaleureuse et conviviale
Les musiciens vous inviteront ainsi à un véritable voyage musical à travers les époques et les styles, mêlant musique classique, contemporaine et grandes œuvres populaires. Le programme fera alterner élégance, émotion, virtuosité et moments festifs .
Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S
L’événement Concert aux Jardins Sothys ANNYCROCH’S Auriac a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Auriac (Corrèze)
- Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac 26 mai 2026
- Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac 31 mai 2026
- Yoga aux Jardins Sothys, Les jardins Sothys, Auriac 5 juin 2026
- Séance yoga aux Jardins Sothys Auriac 6 juin 2026
- Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac 20 juin 2026