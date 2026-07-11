Festival de Théâtre « les Trois Coups » Riquewihr
jeudi 12 novembre 2026 · Riquewihr
Informations pratiques
Riquewihr
Festival de Théâtre « les Trois Coups »
Salle du château Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-12
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-12
Comme chaque année, venez assister aux différentes représentations théâtrales du Festival de Théâtre « les Trois Coups »
Comme chaque année, venez assister aux différentes représentations théâtrales du Festival de Théâtre « les Trois Coups ».
Retrouvez tout le programme sur le site internet. .
Salle du château Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 12 33 60 claudinereber@hotmail.com
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English :
As every year, come and attend the various theatrical performances of the « Les Trois Coups » Theatre Festival
L’événement Festival de Théâtre « les Trois Coups » Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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