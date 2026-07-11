Informations pratiques

Riquewihr

Festival de Théâtre « les Trois Coups »

Salle du château Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-12

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-12

Comme chaque année, venez assister aux différentes représentations théâtrales du Festival de Théâtre « les Trois Coups »

Comme chaque année, venez assister aux différentes représentations théâtrales du Festival de Théâtre « les Trois Coups ».

Retrouvez tout le programme sur le site internet. .

Salle du château Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 12 33 60 claudinereber@hotmail.com

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English :

As every year, come and attend the various theatrical performances of the « Les Trois Coups » Theatre Festival

L’événement Festival de Théâtre « les Trois Coups » Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr