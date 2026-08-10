Festival de théâtre avenue Raymond Poincaré Sarrebourg
vendredi 16 octobre 2026 · avenue Raymond Poincaré · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Festival de théâtre
avenue Raymond Poincaré Espace Le Lorrain Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Mardi 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01
Bienvenue au Festival de théâtre de Sarrebourg, il fête ses 21 ans ! Toutes les réservations pour les spectacles sont disponibles en ligne ici https://www.helloasso.com/associations/chaque-jour-est-une-fete/evenements/festival-de-theatre-2026 . Inclus dans le prix du billet 1 boisson ou 1 goûter inclus (selon les séances).Tout public
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avenue Raymond Poincaré Espace Le Lorrain Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
Welcome to the Sarrebourg Theater Festival—it’s celebrating its 21st anniversary! All ticket reservations for the shows are available online here: https://www.helloasso.com/associations/chaque-jour-est-une-fete/evenements/festival-de-theatre-2026. Included in the ticket price: 1 drink or 1 snack (depending on the performance).
L’événement Festival de théâtre Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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