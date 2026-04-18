Mayenne

FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

FESTIVAL DE VANNERIE A MAYENNE AU PARC DU CHATEAU, RETROUVER DES EXPOSITIONS ET UN ENSEMBLE D’ANIMATION AUTOUR DE LA VANNERIE

Organisé par l’association Vannerie en Mayenne

– Expositions

– Animations & concert

– Stages

– Ventes

Restauration et buvette sur place. .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 95

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English :

BASKETRY FESTIVAL IN MAYENNE AT PARC DU CHATEAU, WITH EXHIBITIONS AND A RANGE OF BASKETRY ACTIVITIES

L’événement FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Mayenne Co