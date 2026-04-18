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FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne

FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Place Juhel

Ville : 53100 Mayenne

Département : Mayenne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mayenne

FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

FESTIVAL DE VANNERIE A MAYENNE AU PARC DU CHATEAU, RETROUVER DES EXPOSITIONS ET UN ENSEMBLE D’ANIMATION AUTOUR DE LA VANNERIE
Organisé par l’association Vannerie en Mayenne

– Expositions
– Animations & concert
– Stages
– Ventes

Restauration et buvette sur place.   .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 95 

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English :

BASKETRY FESTIVAL IN MAYENNE AT PARC DU CHATEAU, WITH EXHIBITIONS AND A RANGE OF BASKETRY ACTIVITIES

L’événement FESTIVAL DE VANNERIE EN MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Mayenne Co

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