Festival des 3 Continents, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Festival des 3 Continents Mardi 3 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00
Présentation de la 48e édition par Léa Leboucq
Chaque année, le Festival des 3 Continents propose d’autres regards sur le cinéma à travers une sélection de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.
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