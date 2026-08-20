Festival des 3 Continents, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Festival des 3 Continents Mardi 3 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T15:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:30:00+01:00

Présentation de la 48e édition par Léa Leboucq

Chaque année, le Festival des 3 Continents propose d’autres regards sur le cinéma à travers une sélection de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.