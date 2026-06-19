Festival des Abbayes-Conférence Place Dom Calmet Senones
Festival des Abbayes-Conférence Place Dom Calmet Senones vendredi 3 juillet 2026.
Senones
Festival des Abbayes-Conférence
Place Dom Calmet Grande bibliothèque de l’Abbaye Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Conférence d’avant concert par l’historien Damien Parmentier sur Empire(s), la tectonique des blocs Francs et Byzantins, Omeyyades et Abbassides .
Entrée libre.Adultes
0 .
Place Dom Calmet Grande bibliothèque de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr
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English :
Pre-concert talk by historian Damien Parmentier on Empire(s), the tectonics of blocks: Franks and Byzantines, Umayyads and Abbasids .
Free admission.
L’événement Festival des Abbayes-Conférence Senones a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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