Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones

Senones

Spectacle Pièce de poche

Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 19:55:00

Date(s) :

2026-07-04

Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.

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Durée 25 min

Âge dès 4 ans

Cie (La) Rue Serendip (CH)

Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public

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Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.

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Running time: 25 min

Age: 4 and up

Cie (La) Rue Serendip (CH)

With Prunelle Bry & Tristan Bénon

L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES