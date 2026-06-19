Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones
Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones samedi 4 juillet 2026.
Senones
Spectacle Pièce de poche
Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 19:55:00
Date(s) :
2026-07-04
Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
–
Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
0 .
Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.
–
Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon
L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Concert Festival des Abbayes-Le cerveau de Voltaire par les Lunaisiens rue du Breuil Senones 2 juillet 2026
- Concert Festival des Abbayes-Vêpres d’un confesseur La Petite Symphonie Place Dom Calmet Senones 3 juillet 2026
- Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones 4 juillet 2026
- Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones 6 juillet 2026
- Festivités de la Fête Nationale Senones 13 juillet 2026