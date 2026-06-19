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Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones

Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones

Spectacle Pièce de poche Place Dom. Calmet Senones samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Place Dom. Calmet
Adresse
Grande cour de l'Abbaye
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 Gratuit

Senones

Spectacle Pièce de poche

Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 19:55:00

Date(s) :
2026-07-04

Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.

Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
0  .

Place Dom. Calmet Grande cour de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.

Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon

L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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