Festival des Arts de la Rue Gien
Festival des Arts de la Rue Gien vendredi 3 juillet 2026.
Festival des Arts de la Rue
Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Pour sa 5ème édition, le Festival des Arts de la Rue revient avec de nouveaux artistes incroyables ! Danses & voltiges, théâtre de rue, musiques, spectacle de montgolfière, cirques… Venez partager ce week-end grandiose le 4, 5, et 6 juillet avec nous ✨ .
Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28
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STREET ARTS FESTIVAL?
L’événement Festival des Arts de la Rue Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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