Festival des Arts de la Rue

Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Pour sa 5ème édition, le Festival des Arts de la Rue revient avec de nouveaux artistes incroyables ! Danses & voltiges, théâtre de rue, musiques, spectacle de montgolfière, cirques… Venez partager ce week-end grandiose le 4, 5, et 6 juillet avec nous ✨ .

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28

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English :

STREET ARTS FESTIVAL?

L’événement Festival des Arts de la Rue Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN