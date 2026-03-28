Gien

Balade-dégustation It’s wine time dans un lieu chargé d’histoire

78 Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-14

Dans le cadre de la destination Vignobles & Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois, profitez des balades-dégustation insolites It’s wine time de cet été , avec toujours différents vins de l’appellation de l’AOC des Coteaux du Giennois !

Cette année, pour ses traditionnels It’s wine time estivaux, la destination Sancerre Pouilly Giennois vous popose une balade-dégustation vous est proposée sur la thématique patrimoine.

Suivez le guide pour une découverte de la Faiencerie de Gien et ses liens avec le monde viticole. Profitez ensuite d’une dégustation de plusieurs crus d’AOC Coteaux du Giennois, avec fromages et pains locaux.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Gien. 18 .

78 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr

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English :

As part of the Vignobles & Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois destination, take advantage of this summer’s unusual It’s Wine Time tasting tours, always featuring different vintages from the Coteaux du Giennois AOC!

L’événement Balade-dégustation It’s wine time dans un lieu chargé d’histoire Gien a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GIEN